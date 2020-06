Résultats des élections municipales 2020 : Catherine Quignon l'emporte largement à Montdidier

Pas de surprise entre les deux tours

Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Montdidier dans la Somme. • © Franck Blancquart/FTV

"Finir le travail" initié il y a 20 ans

Il n'y aura pas eu de bouleversement entre le 15 mars et le 28 juin. Catherine Quignon (DVG), qui avait failli l'emporter dés le premier tour, est arrivée en tête du second tour des élections municipales avec 57% des voix, largement devant ses adversaires.Arrivent ensuite Tony Lheureux (Divers) avec 27,5% des voix et Jean-Michel Serres (DVD) avec 15,4%.Une tendance plutôt similaire à celle qui s'était dessinée au premier tour. Catherine Quignon avait récolté 48,5% des voix, Tony Lheureux 22,1% des voix, et Jean-Michel Serres, qui en avait récolté 18,9%. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de regain de participation : le taux d'abstention (50,6%) est même en légère hausse par rapport au premier tour.À noter que Catherine Quignon avait déjà été maire de Montdidier par le passé, de 2001 à 2014. Elle avait alors perdu contre Isabelle Carpentier, qui ne s'est pas représentée cette année.Sur l'antenne de France 3 Picardie, juste après l'annonce des résultats, Catherine Quignon a déclaré qu'elle n'avait jamais renoncé, et que son projet "solide, chiffré" et sa "sérénité affichée" lui ont permis de creuser encore un peu plus l'écart entre elle et ses adversaires.Cadre de santé à l'hôpital de Liancourt, elle compte mettre l'accent sur la question de la santé, qui à Montdidier va de paire avec l'emploi, puisque l'hôpital de Montdidier-Roye est le premier employeur de la ville. Elle parle également de continuer le travail sur l'énergie propre, dont la commune fait partie des précurseurs depuis le début des années 2000, alors qu'elle était encore maire : "On a envie de finir le travail. Quand j'ai perdu [en 2014, ndlr] j'ai eu ce sentiment de l'inachevé, d'avoir été freinée en cours de route et de ne pas avoir pu aboutir".