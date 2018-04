Des retards dans les semis de betteraves

Retards dans les semis de betteraves

Selon la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (GGB) 50 % de la France betteravière était semée le 22 mars.Les quelques jours sans pluie du 22 au 28 mars ont permis de démarrer les semis dans toutes les régions. Les semis ont ensuite été quasiment stoppés avec le retour significatif de la pluie à la fin du mois de mars sur la France betteravière.Au 4 avril, c’est à peine un peu plus de 7 % des surfaces qui ont été ensemencées. Pour la Somme seulement 3%, dans l'Aisne 4% et 5% pour l'Oise.Toujours selon la GGB, il est difficile de faire des prévisions, et le retard estimé serait d’un peu plus de 20 jours. Une situation préoccupante pour le rendement final.