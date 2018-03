Les retraités dans la rue à Friville-Escarbotin

Les retraités se mobilisent un peu partout en France et notamment en Picardie. Ils protestent contre l'augmentation de la CSG, ce qui entraîne la baisse de leur pouvoir d'achat.



Revalorisées de 0,8% en octobre, les retraites ne le seront plus avant janvier 2019 au profit d'une augmentation du minimum vieillesse.

"On n'est pas une génération dorée", s'indigne Michel Salingue (FGR-FP), soulignant que la pension moyenne s'élève à 1.300 euros.



En septembre dernier des milliers de retraités sont descendus dans les rues pour dénoncer la hausse de 1,7% de la CSG. Ce jeudi matin, des retraités ont manifesté à Friville-Escarbotin dans la Somme.

A lire aussi