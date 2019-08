Risque de vent fort et mer agitée : vigilance sur le littoral picard durant le week-end des 10 et 11 août

Des rafales allant jusqu'à 102 km/h

Une mer agitée



Les précautions à suivre

Profiter de la plage, c'est bien. Le faire en étant vigilant, c'est mieux. Surtout quand le département de la Somme est placé en vigilance jaune vent violent . Face aux coups de vent qui vont sévir durant les samedi 10 août et dimanche 11 août sur toute la façade Manche et mer du Nord, la préfecture maritime appelle à être vigilant. Dans son communiqué , la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord avertit que pour "la partie Est de la Manche, la perturbation débutera vendredi soir avec des vents moyens de secteur Sud à Sud-Ouest établis à 30 noeuds (56 km/h) avec des rafales allant jusqu'à 55 nœuds (102km/h) pour la journée du samedi". "Il mollira ensuite progressivement à compter de dimanche matin pour atteindre des vents moyens établis à 25 noeuds (47km/h) avec des rafales allant encore jusqu'à 40 nœuds (74km/h)."Si l'état de la mer "évoluera d'agité à fort (mer 4-5)" pour les zones les plus exposées, comme la pointe de la Hague (Cotentin), pour le reste du littoral, "l'état de mer évoluera entre peu agité à agité (mer 3-4)", précise la préfecture maritime."Compte-tenu de ces conditions météorologiques perturbées, caractérisées par la conjonction d’une mer agitée et de vents forts", le préfet maritime appelle les locaux et les touristes souhaitant passer leur week-end à Mers-Les-Bains, Cayeux-sur-Mer ou encore Fort-Mahon, à la plus grande prudence. Il déconseille également toutes pratiques de loisirs nautiques.Pour les usagers de la mer :- il est conseillé de différer tout départ en mer ;- de ne pas pratiquer de sport nautique ou de baignade ;- de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord ;- toute perte de matériel en mer (annexe, voile...) doit être immédiatement signalée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (numéro : 196) ;- pour les pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilants et prudents, notamment sur les plages et l'estran.Si vous êtes victime ou témoin d'un problème grave, composez le 196, le numéro du CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage)