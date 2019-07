Roye : un mort et un blessé grave sur l'A1

Il était 3h18 exactement lorsque le SDIS80 a été appelé pour un accident survenu sur l'autoroute A1, au sud de Roye.

Une automobile et un fourgon, transportant des balles de linge, qui circulaient dans le sens Lille vers Paris, se sont percutés.Quatre personnes sont impliquées sur les deux véhicules. Les deux personnes qui étaient présentes dans l'utilitaire ont été éjectées sous la violence du choc. Un homme âgé de 31 ans est décédé. L'autre, âgé de 50 ans a été héliporté vers le CHU d'Amiens, dans un état d'urgence absolue.



Un bouchon de plus de 12 km s'est formé le temps des opérations de dépannage. À 7h30, les voies étaient libérées et la circulation de nouveau fluide.