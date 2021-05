Le député de la Somme François Ruffin relance l'idée d'un RSA pour les moins de 25 ans : les chiffres en Hauts-de-France

Un "RSA jeunes", voilà l'idée de François Ruffin. Le député LFI de la Somme défendait cette proposition de loi devant l'hémicycle ce jeudi 6 mai. "Ça fait un an qu'ils crèvent de faim, ça fait un an qu'il y a des queues devant les Restos du coeur", a notamment lancé l'élu aux parlementaires. Le texte présenté propose d'établir la majorité sociale à 18 ans, comme la majorité politique ou pénale, ouvrant ainsi le Revenu de solidarité active (RSA) aux jeunes de 18 à 25 ans.

Examiné en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale le mercredi 14 avril, le texte a été rejeté. Il a donc peu de chances d'avancer en séance publique mais François Ruffin dit tout de même espérer être "force d'interpellation".

