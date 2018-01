Saint-Valéry : deux cercueils exhumés à cause d'inondations

Le cercueil de deux personnes ont dû être exhumés mardi 9 janvier car les caveaux étaient inondés. Pour Sylvie, ce sont les Pompes funèbres, chargées de réaliser la pierre tombale de son défunt père, qui ont donné l'alerte. "Au moment de l'installer, ils ont ouvert le caveau et se sont aperçus qu'il y avait beaucoup d'eau", raconte-t-elle.Après vérification, les Pompes funèbres découvrent un second caveau inondé... Les deux cercueils sont alors exhumés et placés au sec dans un dépositoire. Mais ces deux cas ne sont pas isolés.parce que dans leur caveau était rempli d'eau.Cette fois, la mairie a fait réalisersur différentes parcelles du cimetière pour surveiller l'évolution de la situation. De leur côté, les pompes funèbres qui n'ont pas souhaité s'exprimer, ontet disent attendre le rapport d'expertise pour éventuellement agir.La municipalité, elle, envisage deafin d'établir des concessions moins profondes dans ce cimetière il faudra encore un peu de patience pour que le papa de Sylvie puisse enfin reposer en paix...