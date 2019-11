Saint-Valery-sur-Somme : un collectif lance une pétition pour sauver 12 arbres centenaires

Un projet Vinci doit voir le jour à Saint-Valery-sur-Somme, Les Hauts-de-Saint-Val, rue Saint-Pierre, un ensembre résidentiel de 70 logements, dans le quartier des Corderie. Mais la construction de ces maisons et appartements nécessite l'abattage de 12 arbres centenaires.Un collectif a vu le jour et une pétition a été lancée pour tenter de sauver ces arbres. Selon Béatrice Saurel, une paysagiste arboriste, déclare dans la pétition : "ils sont un élément essentiel du paysage quotidien des habitants, du patrimoine paysager de Saint Valery qui ne se limite pas à la Baie. Le projet Vinci, prévoit l’abattage de 12 sujets âgés. En abattre ne serait ce qu’un seul est une atteinte au patrimoine local, régional..."Le promoteur contacté par le Courrier Picard assure que dans son projet immobilier, il va conserver 600 sujets dans le parc. Et que 21 essences locales seront plantées.