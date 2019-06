Saint-Valery-sur-Somme : Philippe, tétraplégique, participe à la Transbaie grâce à son équipe de soignants

François, aide-soignant à la maison d'accueil spécialisée de Saint-Valery-sur-Somme, s'occupe de Philippe depuis 5 ans - Juin 2019 / © France 3 Picardie



Entraînement intensif

Une belle aventure collective

L'équipe de soignants prête à relever le défi de la Transbaie pour Philippe, résident de la maison d'accueil spécialisée de Saint-Valery-sur-Somme - Juin 2019 / © France 3 Picardie

Tous les ans, Philippe regarde passer la course devant la maison d'accueil spécialisée (M.A.S) de Saint-Valery-sur-Somme où il est résident, mais cette année, ce sera différent.Ce natif de la baie de Somme, passionné de sport, est né avec une tétraplégie spastique qui contracte ses muscles et limite ses mouvements, ainsi que sa capacité à parler. Pour cette 31e édition, ses aides-soignants qui s'occupent de lui au quotidien, ont eu le déclic. Et s'ils l'aidaient à participer à la course ?"On en parle tous les ans, et cette année, au moment des inscriptions, on s'est dit que ce serait bien de passer à l'action", confie Logan Lebegue, aide-soignant à la M.A.S de Saint-Valery-sur-Somme.Les soignants empruntent alors une joëlette, c'est-à-dire un fauteuil roulant tout-terrain, et montent une équipe de neuf coureurs pour la transporter.Depuis le mois de janvier, ils s'entraînent durement pour accomplir leur mission. Certains n'ont jamais couru, d'autres sont plus aguerris. "On sait très bien que notre but n'est pas de faire un temps, notre objectif principal, c'est de voir Philippe passer la ligne d'arrivée", affirme Logan Lebegue.Les soignants attendent le jour J avec impatience et le sentiment de participer à davantage qu'une simple course. "C'est avant tout un esprit d'équipe que l'on veut générer ce jour-là", ajoute François Sion, également aide-soignant à la maison d'accueil spécialisée.L'occasion de permettre à Philippe de vivre une aventure inoubliable. De montrer que la différence n'est pas un obstacle pour participer à la Transbaie. Philippe ne sera d'ailleurs pas le seul coureur handicapé. Au total, neuf joëlettes seront sur le départ dimanche.