Les salariés de la sucrerie d'Eppeville connaîtront ce mardi les modalités de leur reclassement

Un comité d'entreprise de Saint-Louis Sucre est prévu à Paris ce mardi 02 avril. Il doit préciser dans quelles conditions les salariés de la sucrerie d'Eppeville dans la Somme doivent être reclassés sur le site de Roye. Un site situé à une vingtaine de kilomètres.Le 14 février dernier, Saint-Louis Sucre annonçait la réorganisation de sa production en France pour faire face à la baisse des cours du sucre. Dans la Somme, ce plan de restructuration prévoit de fermer la sucrerie d'Eppeville, près de Ham, en 2020. Les sites de Cagny dans le Calvados et de Marseille sont également visés par cette restructuration.Selon la direction, il n'y aurait pas de licenciement. Sur les 132 salariés que compte cette unité de production, 122 seront réaffectés dans les deux usines de Roye, située à une vingtaine de kilomètres et les 10 autres salariés effectueraient du stockage de sucre, sirop et mélasse et la déshydratation de pulpe.Des modalités de reclassement qui doivent être précisées ce mardi à Paris lors d'un comité central d'entreprise. Interrogé par nos confrères de France Bleu Picardie , Régis Grost, le délégué syndical CGT et secrétaire du CE, explique que "des propositions vont être faites pour les reclassement sur Roye. Mais il faut prendre en compte l'impact sur la vie des gens. On rajoute 25 km de trajets, c'est du temps de déplacement plus important. Chez nous certains n'ont pas le permis, ils devront le passer. Ce n'est pas anodin, même pour la santé des gens, c'est plus de fatigue. "Pour David, mainteneur support qui vit à Saint-Quentin, aller jusqu'à Roye lui rajouterait une demi-heure de trajet, via des départementales, et il ne se voit pas "quitter la ville pour la campagne". "Je me lève déjà à 3h, pour prendre mon poste à 5h. Et puis, on n'a aucune garantie que dans trois ans ils ne fermeront pas Roye. Aujourd'hui, c'est soit on accepte d'y aller, soit on démissionne", déplore-t-il.Selon le maire d'Eppeville Christophe Vassent, 50 salariés vivent dans le canton, les autres vivent plus loin, jusqu'à Laon dans l'Aisne.Les salariés sont par ailleurs sceptiques : le site de Roye n'est pas en sous-effectif et aucune activité nouvelle n'a pour le moment été annoncée dans l'usine.