Salicorne, soude maritime, oreille de cochon... c'est la saison pour récolter les plantes maritimes de la Baie de Somme

Dégustation et vente des végétaux marins incontournables de la Baie de Somme étaient au programme de cette 11e édition du festival des salicornes qui s'est déroulée du 26 au 27 juin au Crotoy dans la Somme. L’occasion de découvrir les plantes maritimes que l’on peut ramasser dans la région.

La salicorne

C’est la star du festival. Charnue, reconnaissable à sa couleur verte et son goût inimitable. Cette plante maritime est de loin la plus connue des végétaux comestibles de la Baie de Somme.

La salicorne, plante halophile, pousse en France dans les terrains salés du bord de mer, de la Méditerranée à la Manche. Haute de 15 à 25 centimètres, on la trie et on la lave avant sa mise en bocaux pour la conserver comme les cornichons.

Cette plante maritime est de loin la plus connue des végétaux comestibles de la Baie de Somme. • © France Télévisions/CROCI Jean-Louis

Mais ce n'est pas la seule plante maritime comestible sur les étals du festival...

L’aster maritime ou oreille de cochon

En Baie de Somme, on l’appelle oreilles de cochon en raison de sa feuille qui ressemblerait presque aux oreilles de l’animal. L’aster maritime, est une plante de 20 à 60 cm de hauteur, régulièrement immergée par la marée.

L'aster maritime ressemble à des oreilles de cochon, d'où son appellation picarde. • © France Télévisions/CROCI Jean-Louis

Ces petites feuilles épaisses et plates sont consommées crues ou cuites. La saveur est proche de l’épinard.

La soude maritime ou pompon

La soude maritime, appelée aussi pompon en Picardie est une plante herbacée formant un buisson de 10 à 50 cm de hauteur. Elle côtoie la salicorne dans la Baie de Somme.

La soude maritime est consommée parfois sous forme de condiments en salade. • © France Télévisions/Jean-Louis Croci

Elle est consommée parfois sous forme de condiments en salade.

L’obione faux pourpier

L'obione faux pourpier est un petit arbrisseau de 20 à 50 cm de hauteur. C’est une plante qui se développe surtout dans les estuaires et les baies vaseuses. L'obione est aussi appelée chips de mer. Ses fleurs charnues ont une saveur salée et peuvent être ajoutées crues dans les salades.

L'obione est aussi appelée chips de mer. • © France Télévisions/CROCI Jean-Louis

En bonus : la recette des salicornes sautées

Rien de plus simple pour découvrir la saveur de la salicorne ! Pour réaliser cette recette il vous faudra 600g de salicornes, une demi gousse d'ail émincée, un demi bouquet de persil haché finement, du beurre et du poivre.

Dans une casserole, faites chauffer de l'eau jusqu'à ébulition puis déposez les salicornes et faites-les blanchir pendant 2 à 3 minutes. Puis, dans une pôele, déposez un bon morceau de beurre et faites poêler les salicornes avec l'ail et le persil pendant 5 à 7 minutes en remuant bien. Saupoudrez avec un peu de poids et le tour est joué !

Si l'envie vous prend, les plantes se ramassent cette année du 11 juin au 3 septembre. Tout le monde peut en ramasser, attention cependant à bien vérifier la réglementation en vigueur.