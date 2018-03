À Salouël, plus de 850 coureurs ont bravé le froid lors du semi-marathon de la coulée verte

Les températures proches de zéro n’ont pas découragé les sportifs. Dimanche 18 avril, ils étaient plus de 850 à prendre le départ du semi-marathon de la coulée verte devant le gymnase de Salouël, dans la Somme.Sans surprise, c’est Antoine Dubreucq (Val de Somme) qui a remporté l’épreuve pour la huitième fois en 1h09. En féminines, Mélanie Doutart (Amiens UC) est arrivée en tête de la course en 1h21.La course pédestre, organisée par Esprit Run et qualificative pour les championnats de France de semi-marathon, fêtait cette année son dixième anniversaire.