Samara fête ses 30 ans avec l'inauguration d'un portique gaulois

Samara est un parc qui offre aux visiteurs un retour vers la préhistoire. Le public peut découvrir dans un site de 30 hectares, la vie de nos ancêtres dans la Somme. La reconstitution de la vie quotidienne permet de constater, dans un cadre préservé, l’interaction permanente entre l'Homme et la Nature depuis les débuts de l’Humanité.



Ce parc est une création du Conseil départemental de la Somme, autour de vestiges préhistoriques mis au jour lors de fouilles.



En 2014, les équipes de Samara ont reconstitué la résidence aristocratique d'une ferme gauloise du IIIème siècle avant notre ère, fouillée par l'INRAP en 2007 sur le site dit de "La Croix de Fer" à Glisy (80).



Cette ferme a été aménagée et trois greniers ont vu le jour. La dernière réalisation fut l'implantation d'un portique gaulois. Plus 250 élèves de la ville d'Abbeville ont participé à ce chantier.