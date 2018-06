Le sanglier déclaré «persona non grata» dans le Marquenterre

dégâts sangliers dans le marquenterre

Sangliers et agriculteurs ne font pas bon ménage dans le Marquenterre. Les cochons sauvages, ne ménagent pas les champs de blé et de maïs. Et selon les agriculteurs, le problème s'accentue depuis 3 à 4 ans. La fédération de chasse pose régulièrement des clôtures électriques pour les empêcher de passer.Chaque année, les chasseurs indemnisent les agriculteurs et la facture est conséquente pour la fédération de chasseurs. Elle dépense 100 000 € en indemnisation, et 70 000 € en prévention. Mais pour certains agriculteurs le manque à gagner est important.