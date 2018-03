Série : de Méaulte à Toulouse, voyage avec la pointe avant de l'A350

Voyage avec la pointe avant de l'A350 1/4

L'intérieur de l'avion cargo "Beluga" / © France 3 Hauts-de-France

Où qu'ils s'envolent, les pilotes de l'A350 d'Airbus seront toujours dans un écrin de Picardie.Tout part d'un contour de fenêtre pour aboutir à une pointe avant, grâce au travail méticuleux des compagnons. Si la rigueur est indispensable, ce qui fait la force d'Airbus c'est aussi les matériaux utilisés. Certaines parties sont en métal et d'autres sont en composite, pour gagner du poids...Une fois terminée, la pointe avant embarque à bord du Beluga.Cet avion cargo, conçu pour le transport des pièces Airbus, rallie Saint-Nazaire trois fois par semaine. C'est là bas qu'est assemblé tout le tronçon de l'avion.L'assemblage final s'effectue à Toulouse, où l'avion reçoit ses ailes. Tout est millimétré pour que les différentes parties s'encastrent parfaitement. En l'espace de deux mois l'avion est assemblé et équipé pour être prêt à voler.Une fois prêt, l'avion peut être peint puis livré au client. Mais avant cela, il doit être mis à l'épreuve : froid intense, décollage et atterrissage sur piste mouillée ou encore tension extrême des ailes.Une série de reportages signée Thibaut Rysman, Aurélien Barège, Fabien Desgardins et Clément Lienard.