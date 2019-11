Simple Minds, Iggy Pop à Tilloloy... Rétro C Trop s'offre encore des valeurs sûres du rock

Back to 80's les 26, 27 et 28 juin à Tilloloy dans la Somme ! Pour l'édition 2020, le festival Rétro C Trop sort encore une fois le grand jeu. Et annonce une affiche d'artistes mythiques : Tryo et La rue kétanou le vendredi 26 juin, Iggy Pop le samedi 27 et Simple Minds le dimanche 28.Depuis 5 ans, Rétro C Trop programme des artistes haut de gamme. En 2017, Les Insus, ex-Téléphone, avaient enflammé la pelouse du château de Tilloloy. Puis ce fut Sting et Shaggy ainsi que Roger Hodgson , le chanteur de Supertramps en 2018. L'année dernière, Midnight Oil et Tears for Fears étaient les deux têtes d'affiche.Pour l'édition 2020, d'autres noms devraient bientôt s'ajouter à la programmation. Les premiers billets sont en vente le 20 novembre.