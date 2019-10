Six personnes sauvées de la noyade en baie de Somme

[#sauvetage]➡️ https://t.co/afWHWOGDRW 6 personnes isolées par la marée à la pointe du Hourdel, intervention de la @SauveteursenMer de Cayeux, du @sdis80 et de l’🚁 Dauphin de la @Marinenationale. pic.twitter.com/tTWR6TcpcC — PREMAR Manche (@premarmanche) October 19, 2019

Cette sortie sur la plage du Hourdel a bien failli tourner au drame. Samedi 19 octobre, six personnes dont deux femmes enceintes se sont fait piéger par la marée. En balade pour observer les phoques, elles n’ont pas remarqué que l’eau montait et les encerclait.Heureusement, les promeneurs en difficulté ont attiré l’attention d’un des cavaliers qui surveillait la baie. Ce dernier a pu donner l’alerte vers 13h, engageant ainsi le départ des sauveteurs de la SNSM et d’un hélicoptère de la marine.Avant l’arrivée des secours, les promeneurs ont finalement été secourus par une pirogue et ramenés sur la berge. En début d’hypothermie, ils ont été pris en charge par les pompiers.Suite à cette mésaventure, la préfecture maritime a diffusé un communiqué rappelant l’existence d’un numéro d’urgence, le 196, à utiliser en cas d’isolement par la marée. Les autorités conseillent également aux promeneurs de s’informer des horaires de marée avant toute excursion pédestre en bord de mer.