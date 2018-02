Dans la Somme, une abbaye accueille des enfants en grande difficulté

Une pause dans un parcours précaire et parfois traumatique​

On leur fournit un cadre parfois assez strict, mais les enfants ici sont aimés. Et c'est ce qui leur permet de se développer

L'abbaye de Valloires accueille des jeunes en difficulté

Elise Ramirez, Yolande Malgras, Mathieu Krim ; avec Elodie Lerma, éducatrice spécialisée ; Fabian, 12 ans, ITEP de Valloires ; Cyril de Francqueville, secrétaire général de l'association de Valloires ;

Il y a 96 ans jour pour jour, le 2 février 1922, Thérèse Papillon, infirmière de la Croix Rouge Française, décidait dedans la Somme. Laissé à l'abandon en 1906 après les lois sur les congrégations et sur la séparation des Églises et de l’État, elle sert d’hôpital militaire belge pendant la Première Guerre mondiale...Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'isoler les porteurs sain de la tuberculose mais d'offrir unaux mineurs placés là sur décision judiciaire. Certains ont des, d'autres sont ici pour, violents...Ce joyau picard de l’art baroque est leur maison. Âgés de 6 mois à 15 ans, ils y vivent dans un internat et reçoivent uneavec des spécialistes. La durée moyenne du séjour est de deux ans. Une pause souvent vitale qui intervient dans unTout cela est rendu possible grâce à l'Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique qui intervient à travers l'Association de Valloires, à l'origine de la Maison d'Enfants à Caractère Social. L'Association est aujourd'huiet l'Agence Régionale de Santé mais aussi grâce aux dons et aux visites.Depuis qu'elle existe, l'Association de Valloires a. Sa fondatrice qui, pour avoir sauvé 4 enfants juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale s'est vue décerner l'an passé