Somme : l'autoroute A1 coupée après un accident entre un poids-lourd et une voiture

Ce jeudi 17 mai, les pompiers de la Somme et du Pas-de-Calais ont été mobilisés pour un accident sur l'autoroute A1, dans le sens Lille-Paris.L'accident s'est produit peu après 8h, à hauteur de Combles, dans la Somme, au niveau de la jonction entre l'A1 et l'A2.Deux véhicules, un poids-lourd et un véhicule léger, sont impliqués. L'accident a fait quatre blessés, trois légers et une personne en urgence absolue. Cette dernière a été prise en charge par un hélicoptère du SAMU.L'autoroute a été coupée le temps de l'intervention, ce qui a entraîné plusieurs kilomètres de bouchons.