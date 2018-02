Somme : la carte scolaire du premier degré disponible

Oisemont

Conty

Ailly-sur-Noye

Acheux-en-Amiénois

Huppy

Hucheneville

Bouzincourt

Bayonvillers-Lamotte-Warfusee-Guillaucourt

Bouchavesnes-Bergen-Sailly-Saillisel

Bouquemaison-Lucheux-Humbercourt-Grouches-Luchuel

Boisemont-Saigneville

Davenescourt-Derbigny

Eaucourt-Epagnette

Eppeville-Brouchy

Eplessier-Croixrault

Grandcourt-Pys-Miraumont

Saint-Maxent-Grebault-Mesnil-Tours-en-Vimeu

Suppressions, transformations et créations de postes​

L'Éducation nationale a peaufiné sa copie... Ce lundi soir, les journalistes ont reçu un dossier de presse selon lequel 38 classes seront fermées et 77 ouvertes. L'annonce académique rebât les cartes alors que la FCPE de la Somme a organisé une occupation des classes durant la nuit de lundi à mardi Fin janvier, les syndicats avaient reçu un premier jet de la carte scolaire 2018 dans la Somme prévoyant la fermeture de 63 classes. Depuis, de nombreuses manifestations sont organisées afin de faire pression sur le Rectorat et attiser la mobilisation dans les écoles concernées.L'Éducation nationale annoncede classes dans un RPC (regroupement pédagogique concentré) :(regroupement pédagogique intercommunal) :Le communiqué annonce également l'ouverture de(voir encadré ci-dessous)Second cheval de bataille des syndicats et parents d'élèves, le. Le dossier fourni par l'Éducation nationale annonce trois fermetures de postes de "plus de maîtres que de classes"., dont quatre dans un regroupement pédagogique concentré (RPC) et quatre autres dans un regroupement pédagogique intercommunal (RPI).Sont également annoncéesen postes de maîtres ordinaires et une ouverture d’ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire) pour accueillir des élèves en situation de handicap.La carte scolaire telle que présentée ce lundi soir sera soumises à(CDEN) le 23 février prochain. Les syndicats enseignants de la Somme et les fédérations de parents d'élèves seront présents.



Pour la rentrée scolaire 2018, 46 987 élèves sont attendus dans les écoles du département de la Somme. Une baisse d'élèves significative si l'on compare avec 2015, qui comptait 2053 élèves en plus dans le premier degré.



Entre 2015 et 2018, le département de la Somme a ainsi bénéficié de 85 emplois supplémentaires de professeurs des écoles, dont 15 pour la rentrée 2018.