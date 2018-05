Color run, une course où le but n'est pas de gagner

Un quad repeint en bleu

Somme : une Color Run pour aider Mathieu Le Bray

Avec : Marion Arnauts, secrétaire de l'association "Tous avec Mathieu" ; Julien Le Bray, président de l'association "Tous avec Mathieu". - France 3 Picardie - Reportage : Marine Candel, Manon Le Charpentier, Nicolas Duchet

Une action qui porte ses fruits

En images : une Color Run pour aider Mathieu Avant de courir les 5 kilomètres de la Color Run, les participants s'échauffent. Pendant que Mathieu monte sur le quad sur lequel il va lui aussi pouvoir suivre la course. Le départ est lancé, certains arrivent à s'en tirer pour le moment. Mathieu les suit de près. La course a réuni près de 300 personnes. Au milieu de la course, un ventriglisse a été aménagé. Mathieu rattrape les coureurs. Dernière étape avant l'arrivée Enfin la ligne d'arrivée Tous les participants se sont prêtés au jeu. Mathieu a lui aussi pris des couleurs. Dernier lancé de poudre pour marquer la fin de la course. La deuxième ColorMatDay, course Color run pour Mathieu a été un succès. Pour l'année prochaine, "quelque chose d'énorme" est déjà en préparation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le blog de "Tous avec Mathieu" : http://www.tousavecmathieu.com/

Une armée de 300 personnes munie de lunettes de soleil bleues et de tee-shirt floqué « Color MatDay » s’est réunie dimanche 20 mai à Bécordel-Bécourt (80).Leur objectif : courir pour aider Mathieu Le Bray. Ce Samarien de 31 ans est tombé suite à un malaise. Depuis, il est hémiplégique : il se déplace en fauteuil roulant et ne parle plus.Leur arme : de la poudre colorée. « C’est la neuvième marche qu’on organise. Depuis deux ans, ce qui change c’est la Color run », explique Marion Arnauts, organisatrice de l’évènement et bénévole de l’association « Tous avec Mathieu ». La Color run, c’est une course de cinq kilomètres dans laquelle il n'y a pas de gagnant mais simplement des participants qui cherchent à recevoir et à jeter le plus de poudre colorée possible.« Le but c’est de passer une super journée. Mais essentiellement, de récolter des fonds pour que Mathieu puisse suivre ses thérapies en France. Il a beaucoup de soins au quotidien », souligne Marion Arnauts.Après un court échauffement, les 300 coureurs s’élancent. Au milieu d’eux Mathieu sur un quad, tout sourire.A chaque kilomètre son étape avec une explosion de couleur différente. Derrière la poussière de couleur, seuls les rires se distinguent. Mathieu n’y échappe pas : le quad est repeint en bleu.« Vous vous rendez compte ? Je ne reconnais même plus ma propre fille », s’étonne le Monsieur Loyal de la course. A l’arrivée familles, amis, tout le monde est couvert de rose, de jaune, de violet, de bleu.Alors que pour beaucoup c’est l’heure des selfies, pour l’association « Tous avec Mathieu », l’opération est un succès et va permettre d’assurer une continuité: « En ce moment ses soins sont plus axés sur l’équithérapie. On lui finance à 100% », se félicite Marion.Pour le frère de Mathieu, Julien Le Bray, il s’agit de « l’évènement de l’année ». Au-delà de l’argent récolté, Mathieu reçoit des messages de soutien des participants qui viennent le saluer un par un. Et ça fonctionne : « Par rapport à l’accident qu’il a eu il part de très très loin, ça porte ses fruits », sourit son frère.