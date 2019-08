Somme : le disparu de Crécy retrouvé mort par sa famille

Retrouvé à proximité de son véhicule

14 jours. Cela faisait 14 jours que les proches de Hervé Daguebert étaient rongés par l'inquiétude et n'arrivaient plus à dormir sereinement. Le 28 juillet dernier, suite à un différend familial, Hervé Daguebert s'en allait à bord de sa Renault Clio verte. En instance de divorce avec son épouse, il avait, a priori, l'intention de porter atteinte à sa vie. Depuis, Hervé Daguebert restait introuvable.Introuvable, jusqu'à ce samedi 10 août 2019. Ce matin, peu après 11 heures, Hervé Daguebert a été retrouvé sans vie par sa famille, au cours de la battue que cette dernière avait décidé d'organiser aujourd'hui (à 10 heures), après l'arrêt des recherches par les gendarmes le 6 août dernier.Le corps de l'homme âgé de 47 ans a été découvert aux abords de la route, à environ 150m du lieu où sa voiture avait été découverte quelques jours plus tôt. À savoir, à la clairière du muguet, en forêt de Crécy-en-Ponthieu. Les causes de son décès ne sont pour le moment pas connues.