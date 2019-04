Somme : un corps retrouvé après l'explosion d'une maison à Agenville

Les secours interviennent toujours à Agenville à l'ouest de Doullens après l'explosion d'une maison. pic.twitter.com/J35FwMWXJC — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) 17 avril 2019

Une toiture sur la route, l'életricité coupée, des briques en miettes et noircies. Une explosion a eu lieu dans une maison d'Agenville, au 10, rue Nouvelle, ce mercredi 17 avril vers 10h30. Avertis après 11h, une trentaine de sapeurs-pompiers du département ont été mobilisés pour intervenir dans le village situé entre Abbeville et Doullens. "Deux équipes cynophiles et une unité de sauvetage-déblaiement" sont également sur place, précise nos confrères de France Bleu La préfecture de la Somme a indiqué qu'un corps, "à priori celui du père de famille, propriétaire de la maison a été retrouvé à l'intérieur". L'homme en question serait âgé de 49 ans. Les services de sécurité poursuivre leur intervention et ignorent si d'autres personnes se trouvent sous les décombres.Des munitions ont également été trouvés dans la maison.