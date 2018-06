Somme : fermeture des collèges officiellement reportée avec la création d'une commission

C'est sûr, les trois collèges samariens ne fermeront pas, en tous cas, pas tout de suite.Le conseil départemental qui réunissait ses 46 conseillers ce mardi, a créé une commission chargée d'étudier toutes les possibilités de la re-sectorisation scolaire, que le président Laurent Somon juge plus que nécessaire "parce que la réussite scolaire du département n’est pas satisfaisante, parce que la mixité sociale dans le département n’est pas satisfaisante, parce que la démographie est un problème qui va se poser dans les années à venir et que nous avons besoin de réfléchir sur la pertinence des investissements immobiliers pour leur pérennité dans le temps".Si l'idée de cette commission est jugée plutôt bonne par l'opposition dans la mesure où une des conclusions possibles pourrait être qu'aucun des trois collèges ne ferme, en revanche, pour la présidente du groupe Génération.S, Delphine Damis-Fricourt, le doute persiste : "Nous, on a une idée du calendrier de travail de la commission et on sait que quand les conclusions seront rendues, on approchera d’une période électorale et s’il y a deux scénarios possibles entre fermeture et pas de fermeture, ce sera aux électeurs de trancher".Un doute partagé par les enseignants qui manifestaient cet après-midi aux côtés du personnel et des parents d'élèves des trois collèges.