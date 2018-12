Somme. Le gaz coupé accidentellement dans 80 foyers du Crotoy le jour de Noël

Certains habitants du Crotoy vont être embêtés s'ils comptaient recevoir des convives autour d'une dinde ! Depuis le début d'après-midi ce 25 décembre, plusieurs rues de la ville de la baie de Somme sont privée de gaz. Environ 80 foyers seraient touchés par la pénurie.



Selon les premiers éléments, la panne serait intentionnelle. Contactés par un particulier alerté par une odeur de gaz et un sifflement suspects, les pompiers sont intervenus chez lui dans l'après-midi. Les pompiers, pensant couper le seul réseau de ce Crotellois, ont accidentellement fermé la distribution de plusieurs rues de la commune.

Rétablissement progressif d'ici 21h30 À 18h30, les techniciens de GRDF étaient sur place pour remettre en marche le poste de distribution. Cette démarche est bien plus difficile que la désactivation : après avoir effectué la manoeuvre, ces agents doivent ensuite passer dans tous les foyers impliqués pour rétablir l'arrivée.



►Mise à jour : À 20 heures, les techniciens font le tour des foyers et tablent sur un rétablissement progressif du gaz d'ici 21h30 chez les Crotellois touchés par la panne.