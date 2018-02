Somme : la gendarmerie ouvre une cellule spécialisée sur les violences faites aux femmes

25 dossiers pris en charge​

Comment contacter la CLAP ?​

Ils sontet sont installés au premier étage de la brigade d’Ailly-sur-Noye, dans la Somme depuis le 15 janvier. L'unité de trois gendarmes a été créée sous le nom de cellule de lutte contre les atteintes aux personnes (CLAP) par le groupement de gendarmerie départementale de la Somme.Leur vocation, lutter contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. La cellule se saisit de toutes les infractions à caractère sexuelle constatées ou signalées dans l’arrondissement de Montdidier ou des environs. Les. La mise en place d'une telle cellule a pour objectif de"afin de présenter plus rapidement les auteurs devant la justice".Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les militaires ne chôment pas. Lors de ses 15 premiers jours d’existence, la CLAP a pris en charge, procédé auxQuatre personnes mises en cause ont été entendues par la CLAP dont une sous le régime de laavant d’être présentée au magistrat etSi différentes initiatives de ce type existent déjà dans d'autres régions, la cellule de Montdidier telle qu'elle existe aujourd'hui est une première en France.Toute personne souhaitantcommis sur les zones de Roye, Montdidier, Moreuil, Ailly-sur-Noye, Conty, Saint Sauflieu ou Poix de Picardie peut contacter la CLAP auaux heures ouvrables, ou auSinon, un mail existe également :Ces faits peuvent également toujours être dénoncés au sein descomme dans l’ensemble des gendarmeries du département.