Somme : grève des salariés de l'usine DS Smith de Trois-Rivières

La grève a commencé dans la nuit ce lundi. Dès 4 heures du matin, les salariés de la cartonnerie DS Smith à Trois-Rivières dans la Somme se sont mobilisés devant leur usine. Selon eux, cette grève a été suivie par 90% des 237 employés. Une première depuis 30 ans.



Principal problème : les conditions de travail qu'ils jugent mauvaises. Les salariés parlent notamment de cas de burn-out, des samedis travaillés sans compensation et une revalorisation des salaires insuffisante.

La direction ouverte au dialogue

À ce titre, ils demandent une augmentation de 50 euros par mois et par salariés, d'autant que selon eux le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 10 à 14 millions d'euros entre 2017 et 2018.



Ces chiffres n'ont pas été confirmés par la direction, mais elle admet une progression. Après entretien avec les syndicats, elle propose aux salariés une augmentation de 40 euros par salarié et par mois, et indique être ouverte au dialogue.