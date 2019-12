Dans la Somme, des habitants relancent le “spectacle de Noël” malgré la fermeture de l'école du village

Tous unis pour revivre Noël ensemble

Pas tout à fait comme avant

Il était une fois... un village de 280 âmes. L'instituteur de Beaucourt-sur-l'Hallue (Somme) y organisait un spectacle pour Noël, joué par les enfants. Un moment magique, qui rassemblait les habitants et se concluait par une distribution de cadeaux. Mais quand l'instituteur fut muté, fini de jouer : sa remplaçante ne reprit pas le projet, et les clowns ou magiciens trouvés par la petite mairie ne suffirent jamais à remplacer vraiment le spectacle d'antan. Ce n'est qu'après quelques années de nostalgie que des habitants décidèrent de renouer avec la tradition, avec un peu d'huile de coude et beaucoup de générosité."On a voulu offrir à nos enfants ce que nous avons connu", explique Laëticia Medani, porte-étendard des bénévoles qui, en 2017, ont relancé le spectacle de Noël de Beaucourt-sur-l'Hallue. Dimanche 8 décembre, ils seront une dizaine à investir la salle des fêtes pour une pièce de théâtre (Le Petit poucet), de la danse, une série de sketchs populaires revisités et même du French cancan en bouquet final. "On essaye de faire rire les petits, mais on rajoute des choses aussi pour les grands", confie Laëticia, qui s'attend à voir à nouveau environ 80 spectateurs.Le spectacle est gratuit et le projet entièrement bénévole. "La mairie fournit la salle et un peu de matériel, mais on se débrouille, explique Laëticia. Des couturières amateures se portent volontaires, des gens donnent du tissu, certains font des décors en carton." Chacun se plie en quatre, jusqu'au père Noël ! Il sera présent après le spectacle pour l'Arbre de Noël, sa hôte remplie de cadeaux pour les enfants et de colis pour les aînés.Il y a 15 ans, l'école de Beaucourt-sur-l'Hallue comptait une (seule) classe. Chaque matin, le bus y déposait les élèves de CP-CE1 et emmenait leurs copains dans d'autres écoles de l'intercommunalité. C'est précisément pour que tous ces enfants puissent se retrouver, que l'ancien instituteur avait lancé le spectacle de Noël."Je leur proposais de venir à l'école en fin de journée, à partir de novembre, pour jouer des scénettes, du mime, du théâtre d'ombre, se souvient Patrice Delrue, aujourd'hui retraité. C'était du volontariat, du coup ils étaient motivés, et puis ils n'étaient pas tous mes élèves donc on avait une relation de loisir, c'était vraiment agréable." Nommé directeur dans un autre établissement, il y relancera d'ailleurs un projet similaire qui perdure aujourd'hui.Depuis cette époque, l'école de Beaucourt-sur-l'Hallue a été fermée, au profit d'un nouvel et grand établissement construit à Saint-Gratien (80) pour toute l'intercommunalité. Les enfants du village ne sont donc plus séparés. Le spectacle ne sert donc plus à les faire se retrouver en répétition. D'ailleurs, il n'est plus joué par eux, mais pour eux, par des grands. Des grands qui n'ont, tout simplement, jamais cessé de croire en la magie de Noël.