Somme : l'hébergement d'urgence connaît un niveau de saturation inquiétant

Un reportage de Marie-Charlotte Perrier, Benoît Henrion et Fabien Desgardins :

Somme : les centres d'hébergement d'urgence surchargés

A l'approche de la fin de l'hiver, les hébergements d'urgence restent particulièrement surchargés, dans la Somme.En 2019, l'état a financé 1362 places d'hébergement qui sont gérées par neuf associations dans le département. Mais cela n'est pas suffisant. C'est le cas d'Edith qui doit attendre tout une journée pour savoir, si elle va pouvoir dormir au chaud : "C'est angoissant et très, très stressant. On vie dans le stress, et c'est vraiment difficile de trouver une place"A Amiens, "La Passerelle" , est un des centres d'acceuil les plus importants. Il loge et prend en charge des personnes sans abri ou sans domicile fixe, sans ressources ou avec très peu de ressources. Il fait office de centre d'hébergement d'urgence (CHU). Mais pas seulement, il acceuille des personnes démunies, la journée.Actuellement, une soixantaine de personnes sont logées à "La Passerelle". Ce centre est complet toutes les nuits malgré l'ouverture deCet engorgement des centres d'hébergement d'urgence est causé par l'arrivée massive de familles en situation irrégulière, selon les représentants de l'état. Une explication peu crédible pour certains travailleurs sociaux.Pour libérer des places d'hébergement d'urgence, la préfecture a pris la décision de ne pas acceuillir et renvoyer les familles déboutées du droit d'asile dans leur pays d'origine.Les travailleurs sociaux s'opposent à cette décision, toujours en vigueur pour le moment.