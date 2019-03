Somme : un homme arrêté pour avoir volé une trentaine d'objets de l'église Saint-Jean-Baptiste de Péronne

Tableaux, tapisserie et... cierges

"Les investigations menées par les gendarmes de la compagnie de Péronne ont permis d’interpeller l’auteur, de retrouver la quasi-totalité des objets dérobés et de solutionner d’autres faits de vols commis dans le secteur", expliquent les forces de l'ordre du département.L'auteur en question ? Un quadragénaire originaire de Péronne. Le butin dérobé ? Une trentaine d'objets de l'église Saint-Jean-Baptiste de Péronne.Les faits remontent à près d'un an. Entre mai 2018 et février 2019, une trentaine d’objets sont dérobés au sein de l’édifice religieux. Des tableau, de la tapisserie et même des cierges ont été retrouvé au domicile de l'individu.Le quarantenaire interpellé a reconnu les faits. Au cours de leur enquête, les gendarmes ont également découvert qu'il était l'auteur d'un vol commis dans une boutique de la ville.Il sera convoqué d'ici trois mois devant le tribunal de grande instance d’Amiens où il devra répondre de ses actes.