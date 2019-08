Somme : un investisseur compte faire de l'aéroport Albert-Picardie un pôle logistique international

Objectif : 550 à 600 emplois d'ici 5 ans

Redynamiser l'économie locale

Notre reportage à Méaulte (Somme)

Somme : l'aéroport Méaulte-Albert attire un investisseur lyonnais

Intervenants : Jorge Hernandez, directeur général APRC; Michel Watelain, président (DVD) de la communauté de communes du pays du Coquelicot. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Romane Idrès et Benoît Henrion. Montage : Pierre-Olivier Pappini.

Pour l'heure, l'aéroport d'Albert-Méaulte est bordé de champs. Mais avec un peu d'imagination et une grosse somme d'argent, il pourrait bien etre au coeur d'un pôle logistique international.Géants du web, usine d'assemblage d'avion, industrie médicale... Toutes sortes d'entreprises pourraient etre interessées par ce site qui offre une liaison aérienne directe avec le monde entier.C'est Jorge Hernandez, directeur général d'APRC, groupe spécialisé dans l'immobilier destiné aux entreprises, qui fait la visite. "Ici, on aura deux premières unités qui auront un avantage : celui d'être pratiquement collés à la piste. L'objectif, c'est d'amener immédiatement la marchandise dans ces deux unités, de les dédouaner et de les distribuer immédiatement."Ce promoteur immobilier lyonnais a flairé le potentiel : il a déjà réservé 70 hectares de terrain. "On devrait aller jusqu'à grosso modo cinq ans avant que le projet soit totalement finalisé et exploité à 100%. On espère fournir d'ici-là 550 à 600 emplois". Jorge Hernandez déclare investir "plusieurs milliers d'euros" dans ce projet.La somme reste secrète, mais elle a visiblement su convaincre les élus locaux. La communauté de communes du pays du Coquelicot, propriétaire de la majorité de ces terrains, a signé une promesse de vente. Amiens métropole et le département s'associent également au projet, convaincus que le projet redynamisera l'économie locale. "Avant tout, nous avons à gagner d'amener des emplois. Avec ces emplois, on crée de la richesse : on amène de nouveaux habitants, ça fait de l'habitat, c'est bon pour le BTP, pour les commerces... bref, c'est bon pour tout," assure Michel Watelain, président (DVD) de la collectivité locale.Sur le papier, le futur pôle logistique promet un avenir radieu au bassin d'Albert. Il faut désormais réaliser les études topographiques, construire les infrastructures et attirer les partenaires. Reste aussi à mesurer l'impact écologique, les nuisances sonores, la qualité des emplois créés... Autant de questions qui risquent de se poser rapidement.