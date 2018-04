Somme : une jeune femme de 20 ans décède dans un accident à Allery

Ce mardi soir, aux alentours de 19h, un poids lourd de 7,5 tonnes et une voiture sont entrés en collision sur la D936. L'accident s'est produit au carrefour entre Allery et Metigny dans la Somme.



Incarcérée et en arrêt cardio-respiratoire, la conductrice de la voiture, âgée de 20 ans, a été prise en charge par les pompiers. Elle est finalement décédée sur place.



Aucune autre personne n'a été blessée. Le conducteur du poids lourd, un homme de 53 ans, a été seulement choqué.