Somme : avec leur coopérative, ces agriculteurs veulent produire des légumes à grande échelle

Avec Christophe D'Halescourt, président de Somme de Saveurs ; Mélanie Dembélé, responsable du marché français coopérative REO Veiling ; Alban Delépine, agriculteur. Un reportage de Laurent Pénichou et Stanislas Madej.

Face aux faibles prix pratiqués par la grande distribution, de nombreux agriculteurs ont décidé de prendre leur destin en main. Supermarché spécialisé dans les produits locaux ou encore vente directe à la ferme, les producteurs rivalisent d’inventivité pour générer des revenus décents.Vingt-sept agriculteurs de la Somme ont décidé de se lancer dans l’aventure en fondant leur coopérative Somme de Saveurs. En ce mois de novembre, c’est l’heure de la première récolte et les premiers résultats sont plutôt encourageants : « On s’est rendu compte que les poireaux supportaient bien la sécheresse. Le résultat est là aujourd'hui, on a du poireau de qualité en quantité. Au niveau du conditionnement, avec une équipe on a créé 14 emplois et on envisage de faire une deuxième équipe pour en créer 14 de plus » résume Christophe D'Halescourt, président de Somme de Saveurs.Côté logistique, les producteurs font appel à une coopérative belge qui assure un débouché dans les Hauts-de-France en priorité, mais aussi en Europe. Pour l’instant, la région importe 70% de ses légumes. Mais les poireaux, céleris raves et autres choux cultivés par la coopérative pourraient inverser la tendance. Au total, 70 hectares sont cultivés par Somme de Saveurs et une vingtaine d’emplois saisonniers ont été créés.