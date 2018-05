Objectif : se maintenir dans l'élite

Somme : les meilleurs compétiteurs de kayak-polo réunis à Loeuilly

Ce week-end, se tenait la 4e manche du championnat de nationale 1 de kayak-polo. L'occasion d'en savoir plus sur ce sport atypique, sorte de handball sur l'eau qui se dispute entre deux équipes de 5 kayakistes. - France 3 Picardie - Manon Le Charpentier, Julie Roeser et Mathieu Krim

Adresse, force et surtout une bonne dose d'équilibre, voilà les qualités pour jouer au kayak-polo.Ce week-end, dans la Somme, les petits poucets de la compétition accueillaient les meilleures équipes du championnat. "On est en bas de classement, donc le but aujourd'hui c'est de prendre de l'expérience", confie Romain Bove, directeur de la base nautique Loeuilly canoë-kayak."Loeuilly c'est vraiment une petite commune, à peine 800 habitants donc être à ce niveau là c'est vraiment exceptionnel", affirme le président du club, Romain Denoeuveglise.Parmi les nouvelles recrues de l'équipe, Léo, 18 ans, qui a tout appris en à peine un an. "On joue quand même face à de grosses équipes, donc il y a un peu d'appréhension quand même", avoue-t-il.Invaincu pendant toute la saison, Montpellier devrait remporter le championnat de kayak-polo cette année. Le petit club de Loeuilly, lui, a encore deux week-ends de compétition pour se maintenir en nationale 1.