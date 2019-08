Des milliers de livres obsolètes sont entassés dans le local de la PEEP à Longueau près d'Amiens - Août 2019 / © Auberie Perraut / France 3 Picardie



Des manuels très attendus

Somme : des milliers de livres scolaires obsolètes envoyés en Afrique

La rentrée approche, et avec elle l'entrée en vigueur de la réforme du lycée. Résultat, il faut renouveler l'ensemble des livres scolaires des secondes et des premières.Dans le local de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) à Longueau, 90 000 manuels sont à jeter. Valeur du lot : 225 000 euros et certains livres sont en excellent état. "Vous voyez, celui-ci n'a été utilisé qu'une année et vous en avez même qui sont encore emballés, quel gâchi !", soupire Christelle Houzé vice-présidente de la PEEP d'Amiens.Heureusement, Thierry Birrer, journaliste indépendant originaire de Soissons, a décidé de les récolter pour les envoyer à Kinshasa. Avant de parcourir les 9 000 kilomètres jusqu'en République démocratique du Congo, les livres doivent être triés. "Ce n'est pas parce que l'on donne, que l'on ne doit pas respecter, les livres sont donc vérifiés un par un", explique-t-il.Pour venir à bout de toutes ces piles de livres, Thierry Birrer est épaulé par Badal, un réfugié pakistanais, scolarisé en France. "Je suis reconnaissant de pouvoir aller à l'école et poursuivre mes études, c'est pour ça que je viens ici", confie-t-il.Thierry Birrer a déjà participé à des programmes de l'Unicef et notamment aidé à construire des écoles en Irak. "Quand j'ai commencé, c'était quelques centaines de gommes, et quelques centaines de crayons, maintenant on parle en dizaine de milliers de livres, des fois j'ai un peu la tête qui tourne", confie-t-il.À Kinshara, dans l'école où seront envoyés les livres, aucun manuel n'a encore été posé sur les pupitres des élèves depuis sa construction en 2004. Aucun doute qu'ils seront reçus avec beaucoup d'émotion."On a aucune idée du don que cela peut représenter, quand quelqu'un vous prend dans ses bras avec des larmes pour vous dire merci, c'est comme tomber amoureux, il n'y a pas de mots", dit-il en souriant.