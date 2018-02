Somme : pas de transports adaptés jeudi 8 février pour les élèves et étudiants handicapés

© Département de la Somme

Les prévisions météorologiques annoncées sur l'Est du département de la Somme demain par Météo France incitent le Département à suspendre des transports scolaires pour les élèves et étudiants handicapés. Voici la liste des établissements non desservis le jeudi 8 février.

Par ailleurs le Conseil régional des Hauts-de-France a lui aussi suspendu les transports scolaires pour la journée du 8 février.