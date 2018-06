Somme : Pierrepont-sur-Avre, Contoire-Hamel et Hargicourt fusionnent pour devenir Trois-Rivières

Un majorité à 67%

Somme : 3 communes fusionnent pour devenir "Trois-Rivières" : "Ensemble on est plus fort"

Michel Chirat, maire de Pierrepont-sur-Avre. - France 3 Picardie - Reportage de Quentin Duval et Jean-Louis Croci

Tout seul, on est faible et ensemble on est plus fort

Dans la Somme, plus précisément, là où se trouvent, jusqu'à l'année prochaine, les communes de(650 habitants),(442 habitants) et(396 habitants).Les quelque 1500 habitants des trois communes réunies étaient appelées aux urnes ce dimanche matin pour plébisciter l'un des trois noms soumis au vote :, qui a reçu le soutien massif des votantsUn nom en référence à la Brach, l'Avre et les Trois Doms, qui traversent les communes.La fusion des trois communes n'a en tout cas rien de surprenant, et paraît même naturelle pour ses habitants. ", donc je dirais que c'est un rapprochement naturel parce que géographiquement parlant, nos trois communes sont simplement séparées par leur panneau d'agglomération" explique Michel Chirat, le maire de Pierrepont-sur-Avre. ", ça c'est clair."L'année prochaine, le maire de Contoire-Hamel devrait assurer l'intérim,