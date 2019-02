Somme : un pilote d'ULM décède dans un accident près d'Abbeville

Le pilote décédé et son avion ont été retrouvés près de la commune de Port-le-Grand à côté d'Abbeville dans la Somme.



Il était porté disparu depuis ce vendredi matin. La préfecture avait mis en place le plan SATER (Sauvetage Aéro-Terrestre) pour le localiser.



Les recherches ont été menées conjointement par l’hélicoptère de la gendarmerie nationale, aidée de l’ADRASSEC 80 (Association Départementale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile) et de l’Aviation civile.



Le pilote avait décollé de l’aérodrome de Buigny-Saint-Maclou le 21 février et n’était pas rentré.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.