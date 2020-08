Somme : le port du masque désormais obligatoire aux abords des établissements scolaires

Augmentation du nombre de cas positifs

Dans le cadre de la rentrée scolaire, la préfète de la Somme a décidé, tout comme son homologue de l'Oise , imposer le port du masque aux abords des établissements scolaires de tout le département.La mesure entrera en vigueur le 1er septembre jusqu'au 4 octobre 2020. Cette obligation s'adresse "aux personnes de plus de 11 ans dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et des sorties des écoles, collèges et lycées, 30 minutes avant et après l'ouverture et la fermeture de ces établissements", précise la préfecture.Si le département de la Somme reste classé en vulnérabilité limitée, la préfecture indique qu'il enregistre une augmentation du nombre de cas positifs. "Le taux de positivité (pourcentage de tests de dépistage Covid qui se révèlent positifs) s'élève cette semaine à 1,66% contre 1,1% la semaine précédente et le taux d'incidence (nombre de personnes infectées sur une semaine et sur une population de 100 000 habitants) s'élève à 8.42 cas pour 100 000 habitants contre 3.51 cas pour 100 000 habitants la semaine précédente", détaille-t-elle.Ainsi, l'arrêté d'extension de l'obligation du port du masque dans les lieux publics pris le 14 août dernier est prolongé jusqu'au 4 octobre 2020. Cela concerne les marchés non couverts alimentaires et non-alimentaires, les braderies, les vide-greniers, les fêtes publiques, foraines, communales ou patronales, les animations de rue, les festivals culturels, les bords de la Somme et le parc Saint-Pierre d'Amiens.De nouveaux lieux publics s'ajoutent à cette liste : la placette Lafleur et la place d'Armes à Amiens.À noter que le port du masque est déjà obligatoire dans certaines zone de la ville depuis le 7 août dernier, notamment de la gare à la maison de la culture, à Saint-Leu et sur les marchés.