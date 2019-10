Somme : des poules pondeuses à adopter pour les sauver de l’abattoir

Sauver une poule pondeuse de l'abattoir en l'accueillant chez vous

L’association "Les Ch’tites Cocottes et Cie", basée dans le Nord Pas-de-Calais, effectue les 23, 24 et 30 novembre 2019 ainsi que le 1er décembre 2019 une nouvelle sortie de 1 600 poules de plein air Label Rouge réformées. Elle cherche des adoptants un peu partout dans la région et notamment dans la Somme. Deux points de retraits sont prévus à Abbeville et Doullens le dimanche 24 novembre.En France, la vie d'une poule pondeuse est très courte : au bout de 12 à 18 mois, les élevages s'en séparent car elles sont considérées comme peu rentables par les éleveurs. Elles sont ensuite envoyées à l'abattoir. Pourtant en théorie, une poule en bonne santé peut vivre plus longtemps et continuer à pondre.L'objectif de l'association est de permettre à ces poules d'avoir une retraite paisible dans un coin de jardin. "Ces poules sont destinées à vivre une vie paisible chez vous, elles ont 18 mois. Elles ne sont pas destinées à la casserole, ni à être revendues. Si telles sont vos intentions, abstenez-vous !..." peut-on lire sur la page facebook de l'association.