Dans la Somme, le retard lié à la pluie de la récolte des poireaux impacte le calibre de ces légumes

Les poireaux ont trop grossi pour être vendus

A cause de la pluie de ces dernières semaines, les champs sont gorgés d'eau et ils deviennent impraticables à cause de la boue. Les machines ne peuvent plus passer car les engins s'enlisent. Un retard pour les récoltes qui a des conséquences pour les producteurs de poireaux de la Somme. Leur calibre qui convient pour le marché du frais n'est plus standard, la production de plusieurs hectares finira à la benne.Depuis 15 ans les agriculteurs n'ont pas connu un hiver aussi pluvieux. Les salariés des chaînes de conditionnement sont également au chômage technique, une situation qui inquiète tout le monde, surtout si la météo reste pour les prochains jours pluvieuse. Il faudrait au minimum 96 heures consécutives sans pluie pour que la récolte puisse reprendre.