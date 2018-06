Si on ne peut plus faire de colza, l'exploitation est en danger, c'est certain

Somme : rien ne va plus entre Total et les producteurs de colza

Ludovic Patteux, Expoitant agricole, Administrateur de la Fédération des Oléoprotéagineux - France 3 Picardie - Reportage de Jean-Paul Delance et Nicolas Corselle. Montage de Fabien Desgardins.

C'est une décision qui passe mal. Depuis que, dans les Bouches-du-Rhône, les agriculteurs ont les nerfs à vif, et beaucoup veulent faire plier le géantde lundi à mercredi, notamment le site de Dunkerque Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Ludovic Patteux. Exploitant agricole à Bougainville, dans la Somme, et(sur les 145 000 cultivés en Picardie), il voit dans cette annonce: jusque-là, seule l'huile extraite des graines colza était incorporée dans le carburant des raffineries Total." s'emporte-t-il. "Si on ne peut plus faire de colza, l'exploitation est en danger, c'est certain."D'autant plus que "l'arrivée d'huile de palme en France, ça n'a rien d'écologique du tout puisque. Les normes ne sont pas les mêmes partout et c'est ce qui nous met en colère."Et ce n'est pas la seule menace, car si les graines sont utilisées pour l'huile, le reste de la plante sert de nourriture aux bêtes. Si la culture du colza venait à s'effondrer,", estime l'agriculteur.