Sortie insolite : le festival Grott'esque à dans les souterrains de Naours

Vendredi 27 - 19h30 - Concert par Philippe Leroy et L'impeccable petit orchestre.

Samedi 28 - 19h30 - Pièce de théâtre "Rue de l'égalité" par la Compagnie Sans Théâtre Fixe

Dimanche 29 - 15h - Contes "Joyeuses traversées" Par Anne Leviel - (Jeune Public)

Escape game, fête de la musique et chauve-souris

On connaît généralement la ville Naours pour ses souterrains qui ont successivement abrité villageois, envahisseurs, soldats allemands, canadiens... C'est pour leur caractère historiques que les grottes de Naours attirent touristes et curieux de la région.Ce week-end, les grottes accueilleront le public pour des activités d'un tout autre genre... À l'occasion du festival Grott'esque, des artistes sont invités sous terre. Au programme, un concert dedu théâtre avec la compagnie Sans Théâtre Fixe, et des contes par Anne Leviel et Julien Guyard.Alors, si vous n'avez pas peur de descendre sous terre quitte à croiser quelques chauves-souris... Voici le programme :► Le Festival Grott'esque a lieu à la Cité Souterraine de Naours du 27 au 29 avrilSite web : http://citesouterrainedenaours.fr/cite-souterraine-naours/ Infos et réservation :La programmation est particulièrement riche cette année dans le souterrains de Naours. Dès le 13 mai, un escape game est organisé. Lors de ceil faudra résoudre desen 60 minutes chrono. Objectif, sortir en surface... Le jeu sera organisé dans une partie des grottes fermée au public.Rendez-vous ensuite lors de laavec des concerts de plusieurs ensembles musicaux de la région le 24 juin.Le 25 août, le conservatoire propose d'présentes dans les grottes. L'occasion de démystifier ces petits bêtes, qui ont inspiré de nombreuses légendes urbaines...Fin octobre, les enfants pourront fêter Halloween sous terre avec des contes effrayants...qui errent dans les sous-terrains... Frissons garantis !