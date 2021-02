SPA de Poulainville : 80 animaux à la recherche d'un "plan sérieux" pour la Saint-Valentin

Cette année, les animaux aussi ont leur Saint-Valentin. La société protectrice des animaux (SPA) présente ses pensionnaires à l'adoption en inversant la tendance.

😍 J-4 avant la Saint-Valentin ! Certains de nos animaux n’ont pas eu une vie facile et souffrent parfois d’handicap, ce qui ne les empêche pas d’avoir eux aussi le droit à un plan sérieux ! Ils débordent d’amour et aspirent à une vie posée. #PlanSérieux pic.twitter.com/ZMcFo77unk — La SPA France (@SPA_Officiel) February 11, 2021

"Comme les sites de rencontres se sont beaucoup développés avec le confinement, on a voulu surfer sur la tendance en disant là, ce sont les animaux qui cherchent des plans sérieux, explique Matthieu Scherenne, responsable du refuge de Poulainville, près d'Amiens dans la Somme. Tous ceux qui apparaissent sur notre site, sont à l'adoption".

Bonjour, moi c'est Bilbo le beau gosse, je reviens après 2 ans d'adoption pour raisons familiales. Eh oui, je suis déjà venu ici... Sous mon air charmeur, j'ai un côté exclusif. Il faudra donc me donner des règles de vie afin que je vous montre au quotidien mon côté si câlin. Pour une vie en toute harmonie, il privilégiera une famille sans jeunes enfants, ni autres animaux. Bilbo

À l'instar de ces sites, ce sont donc les animaux qui cherchent leur compagnon pour la vie et avec des critères précis, soit ici une trentaine de chiens et une cinquantaine de chats. "Sur notre site, chaque animal a son profil avec une photo et un descriptif si on connaît leur passé. Certains ont été récupérés par la fourrière, on ne connaît donc pas leur vie".

Si cette campagne décalée peut prêter à sourire, elle n'en demeure pas moins très sérieuse. "Quand une personne se déplace au refuge pour rencontrer un animal, on espère un coup de coeur, comme dans une rencontre. Mais c'est une adoption responsable. Nous, forcément, on pose toutes les questions pour savoir si l'animal correspond bien à la recherche du futur adoptant".

Pour la Saint-Valentin en France, 3000 animaux à l'adoption recherchent "un plan sérieux" à la SPA.