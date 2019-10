Stage de natation d'une semaine pour les enfants issus de milieux défavorisés à Mers-les-Bains

Stage de natation d'une semaine "comme un poisson dans l'eau"

Pour la 5e année le centre aquatique Aux deux Falaises, entre Mers et le Tréport, accueille des enfants envoyés par le secours populaire pour un stage de natation en cette première semaine de vacances scolaires.Une belle activité pour ces enfants issus de mileux peu favorisés et qui sont pour la plupart privés de vacances.Ils pourront apprendre à nager tout en découvrant les plaisirs des activités aquatiques. Une démarche nécessaire quand on sait que l'on compte plus de 1000 noyades chaque année. L'opération s'appelle "Comme un poisson dans l'eau". Plus de 3 000 enfants ont bénéficié de cette opération depuis 2014 ! Cette année 46 centres aquatiques participent à cette initiatives en France, ils vont accueillir 630 enfants.