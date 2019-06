Voir ou revoir la 31e édition de la Transbaie

Revivez la course comme si vous y étiez

Ce dimanche 23 juin 2019, 6.500 coureurs seront sur la ligne de départ de la 31Transbaie. Ils ont traversé la baie dans la sueur et la vase, pour la performance ou pour le plaisir, seuls ou en groupes, habitués ou néophytes, déguisés ou pas, à pied ou en joëlette et surtout dans la joie et la bonne humeur !Le chrono est dicté par la marée, reflux à cause duquel la topographie de la baie varie subtilement d'année en année. La météo peut être capricieuse, mais alors que débute l'été et à la veille d'une canicule qui s'annonce accablante, le soleil était au rendez-vous.Slalomer entre les salicornes et patauger dans les lagunes, les chaussures alourdies par la boue voire perdues à jamais dans le canyon, n'est pas une mince affaire ! Le défi est de taille tant pour les coureurs que pour les quelque 250 bénévoles. Mais après trente ans d'existence, l'organisation est bien rodée et la sécurité de tous, assurée.À rendez-vous exceptionnel, dispositif exceptionnel ! Cette année encore France 3 vous proposait de suivre l'événement en direct sur ses antennes Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Dès 10h20, soit 10 minutes avant le départ de la course donné par le sifflet du petit train, Thibaut Rysman animait l'émission spéciale en compagnie de François Notebaert, champion de France de 5000 mètres.Pendant deux heures, nos équipes sur place ont suivi les coureurs dans la baie et au ravitaillement au Crotoy.