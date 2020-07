Tourisme : des photos à 360° pour donner envie aux touristes de venir dans la Somme

Visiter la Somme à 360° grâce à Google Street View

C'est à l'aide de cette caméra, que Christophe Courcaud prend ses photos à 360° • © irginie Noppe

300 km de pistes cyclables, 16 km du train de la baie de Somme, 7 km sur le sentier du littoral, 5 km sur l'eau... C'est tout ce que vous pourrez visiter en immersion, sur votre ordinateur ou votre smartphone directement depuis Google Street View.L' Agence Somme Tourisme , chargée par le département de la Somme de dynamiser le secteur touristique mise sur le numérique pour attirer les touristes. Google Street View est un service de navigation virtuelle, proposé par le géant californien d'internet. Il permet à l'origine de visualiser, en panorama à 360°, les routes enregistrées par la Google Car."Ce qu'on fait, c'est qu'on complète l'offre de Google en ajoutant nos propres images à 360°, explique Virginie Noppe, responsable du projet Google à l'Agence Somme Toursime. Ça nous permet aussi de contrôler l'image numérique des sites de la Somme"."Ce matin on a commencé par Piquigny, raconte-t-elle. On était à bord d'un rafting et à l'aide d'une caméra 360, on a pu capturer tout le parcours". Les images devraient être mises en ligne sur Google Street View d'ici 2 jours. Demain, ce sera au tour des Hortillonnages d'être pris en photo 360. Lundi prochain, l'équipe s'attaquera au chemin de planches de Cayeux-sur-Mer, puis au chemin de fer de la baie de Somme.Ce projet est venu d'une rencontre. "Lors du sommet mondial de Google Street View qui se tenait à Londres en 2019, nous avons fait la rencontre de Christophe Courcaud". Ce photographe a travaillé sur la cartographie en images Google Street View de la Polynésie Française. Là où les Google Cars ne pouvaient pas prendre d'image, par exemple sur les plages ou dans le lagon, il y est allé avec sa caméra 360. Voici à quoi ça ressemble :L'objectif est double. L'idée c'est de donner envie aux touristes de se rendre sur les lieux qu'ils ont pu voir virtuellement, via l'outil de Google. "Le but c'est de valoriser les expériences", explique Virginie Noppe. Grâce au référencement, les sites touristiques du département sont facilement repérable sur Google.En indiquant, les horaires des bus et des trains de la Baie de Somme, le but est également de faciliter l'accès à ces sites sans avoir besoin de prendre sa voiture. Somme Tourisme en profite pour mettre en avant le vélo. Pour les cyclistes, les pistes cyclables seront donc enfin référencées sur Google Street Maps. Il sera donc plus facile de préparer sa balade en vélo.Depuis 2016, Somme Tourisme travaille en partenariat avec l'entreprise de la Silicon Valley, pour enrichir son outil "Découvertes". Une sorte de guide touriste en ligne, qui indique les principales activités à faire, selon sa localisation, ou la région recherchée. "En tant que Local Guide et partenaire de destination reconnu depuis 2016 dans le programme Google Street View Trusted notamment, l’Agence Somme Tourisme bénéficie d’un support privilégié chez le géant du web et fait profiter la destination et les acteurs du tourisme de son expérience des outils Google My Business", explique Somme Tourisme dans un communiqué.Les quelques 6000 photos postées sur Google ont été visualisée plus de 30 millions de fois. Preuve de la force de frappe de l'outil, et de son bon référencement.