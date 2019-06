Transbaie 2019 : retrouvez le classement complet et les images des arrivées

#Transbaie2019 On a vu passer Philippe, résident de la maison d'accueil spécialisée de Saint-Valery-sur-Somme, qui effectuait le parcours en joëlette accompagné par ses soignants 💪😀 ►https://t.co/h5p6e2K1Wq pic.twitter.com/BU6LURLlk1 — France 3 Picardie (@F3Picardie) 23 juin 2019



L'arrivée de tous les coureurs en images

La Transbaie 2019 a tenu toutes ses promesses : les sublimes paysages de la baie de Somme, du soleil et de la boue. On connaît désormais bien le slogan "plus c'est mou, plus c'est dur" ! Et c'était encore le cas ce dimanche. Si certains coureurs étaient venus pour le plaisir, d'autres visaient un record.Retrouvez le classement complet de la Transbaie 2019. Entrez un nom ou un numéro de dossard et le résultat du coureur souhaité s'affichera via notre moteur de recherche :La Transbaie 2019 a été remportée par Dieudonné Nsengiyumva. Le coureur burundais a fini la course en 58 minutes 16 devant le vainqueur de l'année dernière, le Kenyan Stephen Ogari. Côté femme, c'est une Picarde qui s'impose. Mélanie Doutart a réussi à effectuer le parcours en 1 heure et 6 minutes et 6 secondes.Au total, 6.273 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. Le dernier chrono est de 3h05.Cette année encore, France 3 Picardie a placé une caméra devant la ligne d'arrivée. Vous pouvez ainsi revoir le chrono de tous les coureurs, professionnels ou amateurs.