Transbaie : de 250 à 6.500 coureurs en 30 ans

"Chaque année, on refuse un peu plus de monde. On a du limiter le nombre d'inscrits à 6.500, reconnait Denis Courtois, fondateur et organisateur de la course. Sinon, il y aurait plus de 10.000 coureurs à chaque fois"Cette année encore, pour sa 30ème édition, la Transbaie a fait le plein : 6.500 dossards se presseront sur la ligne de départ et pas un de plus. Près de la moitié sera portée par des femmes. Le jour d'ouverture des inscriptions, le 30 janvier, 2.543 personnes avaient rempli le formulaire. Depuis plusieurs années maintenant, les inscriptions se font en ligne, sur le site internet de la Transbaie . "Avant, les gens venaient sur place ou envoyaient leur bulletin d'inscription par courrier, se rappelle Denis Courtois. Et il fallait dépouiller tout ça à la main !! "Mais avant, ils étaient moins à vouloir se mesurer au canyon de la Baie de Somme : lors de la première course, en 1989, ils n'étaient que 250 sur la ligne de départ.

La renommée de la Transbaie s'est faite sur la difficulté de la course mais aussi sur la bonne humeur qui y règne. La boue de la baie de Somme n'est pas non plus étrangère à ce succès!!



Une renommée qui va bien au-delà des frontières picardes : chaque année, ils viennent de Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais...De plus en plus d'entreprises y inscrivent des équipes de salariés pour le challenge qui leur est réservé.





Emission spéciale dimanche 17 juin sur France 3 Hauts-de-France



Suivez la Transbaie 2018 en direct sur France 3 Hauts-de-France ! Dimanche 17 juin, de 9h30 à 11h, toute la rédaction de votre antenne régionale de France 3 est sur le pont pour cette 30ème édition : Thibaut Rysman, Jean-François Notebaert et nos équipes de reportage sur place vous feront vivre cette course mythique.



Une émission spéciale à suivre également en direct sur la page Facebook de France 3 Picardie et sur notre site internet. Vous pourrez y voir en direct les arrivées de tous les coureurs grâce à une caméra installée sur la ligne d'arrivée.