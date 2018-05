le travail saisonnier

Les emplois saisonniers sont assez nombreux dans la région. Et pourtant la main d'œuvre est difficile à trouver pour certains employeurs notamment dans le domaine agricole. Chaque année les producteurs de fruits peinent à trouver des jeunes pour la cueillette.A Vron dans la Somme on produit des pommes et poires, en ce moment c'est la période des emballages de pommes et de plantations des boutures dans les vergers et le propriétaire à des difficultés à trouver et fidéliser les saisonniers.